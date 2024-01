Monza-Inter 1-5 | il tabellino della partita della 20ª giornata di Serie A

Leggi su inter-news

(Di domenica 14 gennaio 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-5: questo ilvalida per la ventesimadiA 2023-2024. TESTO – Trionfo per l’! Pokerissimo all’U-Power Stadium per andare al meglio alla Supercoppa Italiana.abbattuto da Roberto Gagliardini, che dopo dieci minuti tocca di mano in area e concede un rigore trasformato da Hakan Calhanoglu. Ma subito dopo raddoppia Lautaro Martinez, per mettere in discesa la. Nella ripresa segna ancora il turco, appena ammonito in diffida (salterà la Fiorentina e non la Supercoppa), poi accorcia Matteo Pessina su rigore. Il terzo penalty lo trasforma Lautaro Martinez per la doppietta, poi chiude una perla ...