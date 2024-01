Montolivo | «Una coppia in Italia è più forte dei due attaccanti Inter»

Leggi su inter-news

(Di domenica 14 gennaio 2024) Riccardonel commentare la roboante vittoria dell’contro il Monza si concentra sullaoffensiva. NON LAMIGLIORE –, ospite negli studi di TBD su Dazn, ha parlato così della vittoria nerazzurra: «Monza? Limite sottile tra la presunzione e la tua identità. Quando incontri una squadra come l’, che entra con quell’atteggiamento, ti puoi snaturare un po’. Ma questo atteggiamento contro le grandi lo paghi sempre. Latitolare dell’forse non è la più, tutto il pacchetto no sicuro. LaKvaratskhelia-Osimhen potenzialmente è più. Il migliore in campo Calhanoglu. Giocatore chiave per la squadra in fase offensiva e difensiva: un faro per ...