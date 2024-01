Montecitorio a Porte Aperte 2024 inaugurato con l' inno nazionale suonato dalla Banda della Polizia

(Di domenica 14 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 14 gennaioLa prossima data il 4 febbraio. Sulle note dell'- eseguitodi Stato, diretta dal Maestro Roberto Granata - si è aperta questa mattina l' edizionedi, la manifestazione che consente, con prenotazione, di visitare i luoghi più significativi del Palazzo. All', in apertura, ha fatto seguito un repertorio culminato nell'europeo, che ha simbolicamente aperto il percorso di visita. Percorso di visita che prevede: l'Aula, il Transatlantico, le principali sale di rappresentanza, come la SalaRegina, la Sala ...

ROMA – Si apriranno online lunedì 8 gennaio , alle ore 10, le prenotazioni per la prima data dell’anno di “ Montecitorio a Porte aperte ”, in ... (lopinionista)

ROMA – Si apriranno online lunedì 8 gennaio , alle ore 10, le prenotazioni per la prima data dell’anno di “ Montecitorio a Porte aperte ”, in ... ()

Si aprono online oggi, lunedì 8 gennaio, alle 10, le prenotazioni per la prima data dell’anno di Montecitorio a porte aperte, in calendario domenica ... (ilcorrieredellacitta)

Roma, 14 gen " Sulle note dell'inno nazionale " eseguito dalla banda della polizia di Stato diretta dal maestro Roberto Granata " si è aperta questa mattina l'edizione 2024 diaperte, la manifestazione che consente, con prenotazione, di visitare i luoghi più significativi del Palazzo. All'inno nazionale, in apertura, ha fatto seguito un repertorio ...È iniziata sulle note dell'inno nazionale l'edizione 2024 di 'aperte', la manifestazione che prevede la visita su prenotazione dei luoghi più significativi del palazzo di, edificio in cui ha sede la Camera dei deputati della ...(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2024 La prossima data il 4 febbraio. Sulle note dell'inno nazionale - eseguito dalla Banda della polizia di Stato, diretta dal Maestro Roberto Granata - si è aperta qu ...Roma, 14 gen (Adnkronos) – Matteo Salvini ha convocato per domani il consiglio federale della Lega. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione politica. La riunione è prevista alle 14 nella ...