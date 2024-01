Montaruli Fdi | Raddoppia crescita consumi grazie a taglio cuneo e riforma fiscale

Augusta Montaruli , vicepresidenti dei deputati di Fratelli d’Italia, in esclusiva ai nostri microfoni per parlare di manovra e Sciopero del 17 ... (notizie)

La domanda di ricerca della verità parte dalla sottosegretaria Frassinetti ed è condivisa dalla parlamentaree da molti altri esponenti die del centrodestra.... tuona Augusta, vice capogruppo dialla Camera, intervenendo durante l'ultima puntata della trasmissione Dritto e rovescio su Rete 4. 'Ho appreso che il sindaco di Milano, beppe Sala, ..."L'idea dell'ex ministro Fornero di una patrimoniale come soluzione per risollevare economicamente la nostra Nazione è, oltre ad essere fuori dalla realtà, pericolosa e iniqua. La sinistra non ha null ...L'idea dell'ex ministro Fornero di una patrimoniale come soluzione per risollevare economicamente la nostra Nazione è pericolosa e iniqua ...