Montalbano – La vampa d’agosto | la trama | il cast ed il finale

(Di domenica 14 gennaio 2024) Laè il titolo di un episodio de Il Commissario, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 2 novembre 2008 ed in replica il 14 gennaio 2024. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, trovarsi di fronte ad una passione travolgente. LaNel pieno di agosto, con il caldo torrido che non lascia tregua,accetta l’invito di Augello (Cesare Bocci) a pranzare nella villetta di Montereale Marina dove sta passando le vacanze con la compagna Beba ed il figlio della donna, Salvo. Proprio il bambino ad un certo punto sparisce e viene ritrovato in un piano interrato che ha tutta l’aria di essere un appartamento abusivo. Con Fazio (Peppino Mazzotta), ...

...di repliche si apre con Ladi agosto in cui il commissario cede al fascino di Serena Rossi , gemella di una ragazza trovata uccisa. Il caso di omicidio complica parecchio la vita di, ...Il Commissario: Lad'Agosto (Giallo) in onda alle 21.30 su Rai 1 , un film di Alberto Sironi, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Serena Rossi, Angelo Russo, ...Per la prima serata in tv, domenica 14 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction "Il Commissario Montalbano", con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino… Leggi ...Il commissario Montalbano La vampa d'agosto come finisce: tutto sul finale dell'episodio tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri.