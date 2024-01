Monfalcone | musulmani al Tar contro la sindaca che vieta la preghiera

«Allah Akbar» , è il grido lanciato in piazza a Monfalcone da un centinaio di cittadini islamici per protestare contro quanto sta succedendo a Gaza. ... (panorama)

“Noi siamo aperti al dialogo, al sindaco chiediamo di aprire le sue porte ai cittadini e non a due cittadini su tre, che è quello che sta facendo in ... (ilfattoquotidiano)

commenta Almeno 8mila musulmani provenienti da tutta Italia sono scesi in piazza a Monfalcone (Gorizia) per protestare contro l'ultima delle misure ... (247.libero)

I referenti delle comunità islamiche dihanno depositato un ricorso con richiesta di sospensiva contro l'ordinanza dirigenziale ...le cinque preghiere (salat) quotidiane per ie la ...L'ordinanza disegue quella che il sindaco Cisint aveva adottato lo scorso anno contro i ...delle norme era stata fatta passare dalla sinistra come un divieto al culto per idel ...