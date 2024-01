Miserabili non all' altezza Se ci fosse un giornalista | Papa Francesco? Beppe Grillo si scatena contro Fazio e la Chiesa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2024) Tra poche ore, oggi domenica 14 gennaio in prima serata su Nove,sarà intervistato da Fabioa Che tempo che fa, per il conduttore la seconda intervista al Pontefice. Intervista attesa e che, il quale siin un attacco incrociato alla, ae anche a Fabio. Il tutto in un video pubblicato dal "papà" del M5s sul suo blog. Ilva in televisione. E anche questa scelta di mezzi di comunicazione per cui io credo che lasia in crisi. Laè diventata proprio classe media e come la classe media sta soffrendo proprio di contatti", premette. ...