Mirko Brunetti smonta una fake news che lo riguarda

(Di domenica 14 gennaio 2024) Qualche giorno fa online si è sparsa una notizia suche anticipava il suo rientro nella casa del Grande Fratello in qualità di ospite. “A prima firma di MondoTV24 possiamo segnalarvi il rientro diin qualità di Guest, per una settimana, dal 15 al 22 Gennaio 2024?. Una notizia che si è però rivelata infondata, come da lui stesso confermato durante una diretta su Instagram. “Ragazzi scusate l’orario ma sono appena tornato da Roma da una bellissima serata con gli amici. E niente, ho visto che tutti sapete che lunedì entrerò ospite in casa e mi fa sorridere perché c’è un piccolo problema: che lo sanno tutti ma io no. Perché non è così! Ed è abbastanza impossibile che qualcuno lo venga a sapere prima che lo sappia io. Vi dò una bellissima buonanotte”.ospite del Grande ...