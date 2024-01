Minorenne ucciso | dubbi sul compagno di sua madre

Leggi su agi

(Di domenica 14 gennaio 2024) AGI - Perquisizioni e altri atti d'indagine sono state effettuate, in queste ore, dai carabinieri della compagnia di Frascati nell'inchiesta sulla morte di Alexandru Ivan, il 14ennenella notte tra venerdì e sabato a Monte Compatri, vicino a Roma, nei pressi della stazione della metro C Pantano. "Abbiamo fatto diverse attività di indagine" si è limitato a dire il tenente colonnello Alberto Raucci, comandante della compagnia di Frascati. Sono una ventina, al momento, le persone ascoltate. "Ci sono delle persone che erano qui presenti nel parcheggio che dicono che c'era qui un appuntamento per chiarire quanto accaduto nel poco prima nel bar - ha ricordato il tenente colonnello Alberto Raucci, comandante della compagnia di Frascati - ma tutto è oggetto di approfondimento. Anche eventuali screzi precedenti (tra i due gruppi ndr) sono oggetto di approfondimento". ...