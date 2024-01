Mindful eating | cosa significa mangiare in maniera consapevole

La dottoressa Jessica Falcone insegna invece la pratica della, ovvero l'applicazione al cibo della mindfulness , la tecnica usata in psicoterapia per favorire il raggiungimento della ...L'autrice, laureata in filosofia e Fondatrice di FilosofiaAmica, ci guida in un viaggio di consapevolezza attraverso la pratica del, offrendo una prospettiva unica che fonde filosofia, ...I benefici della mindful eating sono stati confermati da numerosi studi scientifici di rilevanza internazionale ...Last year, we saw a surge of different wellness trends, and this year promises to be no different. In a world where stress seems to be on the rise and workloads appear never-ending, it can be easy to ...