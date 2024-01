Miliardaria austriaca donerà parte della sua eredità a 50 sconosciuti | ecco come li selezionerà

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 14 gennaio 2024) Una giovane ereditiera austro-tedesca, Marlene Engelhorn , discendente di Friedrich Engelhorn , il fondatore dell’ azienda chimica e farmaceutica tedesca Basf , ha deciso di creare un gruppo di cittadini per decideredonare 25 milioni di euro,fortuna avuta in. Engelhorn, che ha 31 anni, ha pertanto inviato a 10.000 persone, selezionate a caso in Austria, una lettera, chiedendo...