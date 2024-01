Milano Moda Uomo | Paul&Shark presenta «Club Riviera»

Leggi su panorama

(Di domenica 14 gennaio 2024) L’esclusivo circolo privato di casa Cipriani si trasforma, durante, inperre la collezione autunno inverno 2024-25 firmata Paul & Shark. In un’atmosfera rilassata tra giochi da tavolo senza tempo e conversazioni che scorrono lente come le ore della giornata, i modelli, membri d’eccezione del, si muovono tra gli spazi, sprofondando di tanto in tanto in divani eleganti di velluti ricercati. L’italianità è ancora una volta al centro della collezione firmata Paul & Shark. Un valore che si sublima all’interno di uno spazio che è emblema del Paese, dalle sue origini negli anni Trenta a Venezia. Protagonisti del racconto sono giacche in seta, camicie in lino pesante, t-shirt in cotone ricercato, declinate in nuance ...