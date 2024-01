Milano Moda Uomo | Day 3

(Di domenica 14 gennaio 2024) L'outerwear è protagonista assoluto delle collezioni autunno inverno 2024-25 presentate in questi giorni a. A partire da C.P. Company che durante la giornata di ieri ha presentato un percorso che unisce estetica d’ispirazione militare, sperimentazione con nuovi tessuti all’avanguardia e creazione di silhouette uniche in ogni dettaglio. Un nuovo capitolo nella storia del brand sportswear italiano, tra performance e design moderni, che evidenza una approfondita e costante ricerca in campo tessile. Tra le novità, l’utilizzo del Bi-Film, un nylon indemagliabile elasticizzato con doppia spalmatura che restituisce un aspetto lucido sul fronte e un effetto opaco sul retro; il Bi-TM, un nylon 20 denari tinto in capo con spalmatura in poliuretano velours opaca; il Micro-Kei, una microfibra in poliestere e nylon tinta in capo dalla texture morbida, compatta e resistente ...

L'esclusivo circolo privato di casa Cipriani si trasforma, duranteUomo, in Club Riviera per presentare la collezione autunno inverno 2024 - 25 firmata Paul & Shark. In un'atmosfera rilassata tra giochi da tavolo senza tempo e conversazioni che scorrono ...È ancora Gucci, aUomo Al via la 4 giorni di sfilate dedicate allamaschile per il prossimo Autunno - inverno. I giochi si aprono con Gucci: per la sua prima prova al maschile, il ...di Giovanni Reho - “Via Boeri” a Milano non è una via del centro, della moda e dei palazzi sontuosi eppure è quella, tra poche altre, che fa riflettere e amare di più. Nella lontana periferia a sud de ...Una collisione tra Wall street e il countryside svelato alla Milano fashion week da Miuccia Prada e Raf Simons. Con un uomo che rilegge gli archetipi dell’abito tra citazioni sport e marina, impermeab ...