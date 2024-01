Milano Fashion&Jewels annuncia le nuove date per il 2024

Marco Mengoni, James Franco, Kit Harington: tutte le star in front row allaWeek Arrow Articoli più letti Mary di Danimarca e quella tiara di smeraldi destinata alle regine che non ......quale dimensione una tra le più potenti influencer di moda si perde laweek in cui gioca il ruolo di padrona di casa Sarebbe stato impensabile solo fino a un mese fa e invece, mentre...Chiara Ferragni, l'influencer regina della moda, diserta la Fashion Week, l'evento più in dell'anno. Al secondo giorno della Settimana della Moda non è ancora stata ...Niente settimana della moda per la Ferragni: l'influencer fashion più richiesta del mondo (fino a un mese fa) diserta gli eventi e va in montagna. Ma con lei non c'è il marito ...