Milano fashion week | dalla celebrazione della diversità di DSquared2 alla “frenesia urbana” di Fendi | cosa abbiamo visto alle sfilate uomo

(Di domenica 14 gennaio 2024) La settimanamoda didedicatacollezioniautunno-inverno 24-25, in programma dal 12 al 16 gennaio, inizia con l’attesissima sfilata di Stone Island. Il marchio italiano nato nel 1982, acquisito da Moncler due anni fa, ha presentato il suo primo show con una performance immersiva dal titolo “The Compass Inside”. I capi indossati dai modelli sono presentati in multipli per sottolineare quello spirito di comunità che da sempre contraddistingue il marchio. Culturasperimentazione e funzione d’uso sono le matrici che definiscono Stone Island, ieri come oggi, consacrando il marchio Made in Italy, a simboloricerca estrema su fibre e tessuti applicata però a un design innovativo. Nella collezione autunno-inverno 24-25, il mondo dell’outdoor viene ...