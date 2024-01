Milan | super gol di Adli contro la Roma | VIDEO

(Di domenica 14 gennaio 2024) E’ iniziata, big match della 20ª giornata del campionato di Serie A. La stagione entra sempre più nel vivo e la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League è sempre più emozionante. La squadra di Stefano Pioli è reduce da due vittorie consecutive ed è tornata in corsa per obiettivi importanti. Stagione deludente della squadra di José Mourinho, al nono posto e fuori anche dalla zona Europa. Nei primi minuti partenza coraggiosa degli ospiti, alla ricerca del gol del vantaggio. All’11’ la partita si sblocca con ungol di: il centrocampista è bravo aare la difesa giallorossa e beffare Svilar con un tiro preciso. Le premier but en rossoneri de Yacineavec beaucoup de sang froid ! pic.twitter.com/4MRbxn8HmQ — AC– FR (@AC ...

ecco gli incentivi ancora attivi in Italia per ristrutturare casa : dall’ecobonus al bonus ristrutturazione, passando per le detrazioni per ... (corriere)

In occasione di Milan-Roma , in programma alle ore 20:45 di domenica 14 gennaio allo stadio San Siro si dovrebbe registrare un sold out (pianetamilan)

ecco gli incentivi ancora attivi in Italia per ristrutturare casa : dall’ecobonus al bonus ristrutturazione, passando per le detrazioni per ... (corriere)

Con lui ci sono anche gli italiani Lookman (Atalanta) e Chukwueze (), e poi Iheanacho (... Il motivo per cui la Nigeria ha così tanti attaccanti forti come Osimhen " IEagles faranno ...Con lui ci sono anche gli italiani Lookman (Atalanta) e Chukwueze (), e poi Iheanacho (... Il motivo per cui la Nigeria ha così tanti attaccanti forti come Osimhen ' IEagles faranno ...Senza esterni, senza centrocampi e con pochissimi ricambi all'altezza in panchina, ha messo in difficoltà in serie Milan, Juventus e Napoli e ha vinto a Verona. La strada è quindi quella giusta, la ...Il centrocampista Adli sblocca la partita del campionato di Serie A tra Milan e Roma: ottima giocata del rossonero ...