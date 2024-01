Milan-Roma | tutte le quote della gara di San Siro

(Di domenica 14 gennaio 2024) Lerelative al match traa San: vediamo tutti i numeri proposti dai vari bookmakers… Il Corriere dello Sport ha provato in anteprima ad analizzare il big match di Sandi oggi tra. La sfida, valida per la 20ª giornata di Serie A, vedrà entrambe le squadre in cerca di riscatto dopo aver salutato in settimana la Coppa Italia. Il Diavolo è stato sconfitto per 2-1 dall’Atalanta mentre i giallorossi hanno perso per 1-0 contro la Lazio nel DerbyCapitale. Andiamo a vedere ledei bookmakers relative al match, proposte sempre dal quotidianono., le: il Diavolo è favorito View this post on ...

Rafael Leao , attaccante rossonero, cercherà - in Milan-Roma stasera a 'San Siro' - di andare in gol in campionato dopo ben 113 giorni (pianetamilan)

In serata, alle 20.45, il big matcha San Siro ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Ieri Napoli - Salernitana è terminato con il punteggio di 2 - 1 per la squadra di Mazzarri. Pareggio ...Il, stasera a San Siro, ci sembra favorito in casa contro la, anche se dovrà sfondare il muro che solitamente Mourinho erge soprattutto in trasferta. La Fiorentina in casa con l'Udinese ...La permanenza di Stefano Pioli non è mai stata così a rischio. Intanto il Milan ha già pronto il sostituto in caso di esonero.A Marassi reti bianche tra Genoa e Torino, con il derby campano che trova in Rrhamani il risolutore, dopo i gol di Candreva per ...