Milan - Roma | Panatta | Se vince la Roma chiama Bertolucci? Questa soddisfazione proprio non gliela do

si affrontano questa sera alle 20.45 a San Siro nel posticipo valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A: ecco le probabili formazioni di Pioli e ...I due ex tennisti, amici e tifosi di, si sfidano a colpi di pronostici sulla Gazzetta dello Sport in vista della partita di questa sera Portrait of Italian former tennis player and director of Italian Open, Adriano Panatta ...L'ex numero 1 del tennis italiano: "Sto con Mourinho, se c’è meno fantasia si punta sulla solidità. Paolo ai tempi di Sacchi faceva il fenomeno, poi..." ...Stasera i rossoneri ospiteranno i giallorossi per cercare di confermare il buon momento di forma almeno per quel che riguarda il campionato. Il giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport ha parlato di q ...