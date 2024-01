Milan-Roma | MOVIOLA LIVE | Loftus-Cheek chiede un rigore Mancini squalificato contro il Verona

Milan e Roma si affrontano a San Siro (ore 20.45) per la 20ª giornata di Serie A, in un match cruciale per le ambizioni europee delle due... ()

Reijnders protagonista di un gesto non proprio elegante nei confronti di Celik al 23' di. L'esterno turco giallorosso ha perso goffamente il pallone in area nel tentativo di fare un cross e il centrocampista olandese gli ha riso in faccia. Reijnders era stato protagonista in ..., match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita, valevole per la 20esima ...Primo tempo molto piacevole a San Siro. Milan e Roma si affrontano a viso aperto, senza troppi tatticismi: per ora decide il gol segnato da Yacine Adli al 10'.Si è concluso il primo tempo della sfida tra Milan e Roma, posticipo domenicale della ventesima giornata di Serie A a San Siro. Al rientro negli spogliatoi i rossoneri conducono di misura ...