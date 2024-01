Milan-Roma | Mourinho c'è | ecco dove seguirà la gara

Milan e Roma si affrontano a San Siro (ore 20.45) per la 20ª giornata di Serie A, in un match cruciale per le ambizioni europee delle due... ()

, match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita, valevole per la 20esima ...... tecnico del, prima del calcio d'inizio della partita dei rossoneri contro laStefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio della partita delcon la. ...Svilar scende in campo dal primo minuto contro il Milan in questa ventesima giornata di Serie A. La scelta di Mourinho di schierare il portiere serbo ha sorpreso tutti nel prepartita, con i tifosi che ...Milan Roma, esordio da titolare in Serie A per Gabbia: le scelte di Pioli in difesa per la sfida di stasera contro i giallorossi Stefano Pioli conferma Matteo Gabbia da titolare al centro della difesa ...