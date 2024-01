Milan-Roma | Mancini ammonito | era diffidato e salterà per squalifica il Verona

Leggi su sportface

(Di domenica 14 gennaio 2024) Prima ammonizione ine il giallo è per Gianluca. Il difensore giallorosso, nel corso del primo tempo del match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2023/2204, entra da dietro in ritardo su Olivier Giroud e per l’arbitro, il signor Guida, non c’è nessun dubbio: cartellino giallo. Un’ammonizione pesante pervisto che era in diffida da tanto tempo e che quindi sarà costretto a saltare il match contro ildi sabato 20 gennaio in programma alle ore 18:00 allo stadio Olimpico. SportFace.