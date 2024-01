Milan Roma | dove vederla | orario e probabili formazioni

Roma, 13 gennaio 2024 – La Roma si sta ancora leccando le ferite dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia. Non tanto per la sconfitta in se, ma ... (ilfaroonline)

Gli ultimi casi in Coppa Italia , con gli attacchi violentissimi di Mourinho contro Orsato in- Lazio e Gasperini contro Di Bello in- Atalanta hanno aggiunto ulteriore tensione. "Non lo ...Domenica altre quattro partite tra le quali Lazio - Lecce alle 12.30 e il big match in serata tra. Lunedì Atalanta - Frosinone, si chiude con Juve - Sassuolo GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS ...Il Napoli insidia la dirigenza del Milan per un obiettivo: Aurelio De Laurentiis potrebbe mettere sul tavolo l'offerta giusta.Milan-Roma è la partita della 20ª giornata di Serie A che si gioca oggi alle 20.45 a San Siro. Match trasmesso in diretta tv e in streaming su Dazn. Le ultime news sulle formazioni di Pioli e Mourinho ...