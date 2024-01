Milan-Roma | Cardinale vicino a Pioli | allo staff e ai giocatori | PM NEWS

Milan e Roma si affrontano a San Siro (ore 20.45) per la 20ª giornata di Serie A, in un match cruciale per le ambizioni europee delle due... (calciomercato)

Piccolo fuori programma prima di, il big match della domenica sera della prima di ritorno di Serie A. A sorpresa, nello spogliatoio rossonero si sono materializzati il proprietario, Gerry Cardinale, e il senior advisor, ...Reijnders protagonista di un gesto non proprio elegante nei confronti di Celik al 23' di. L'esterno turco giallorosso ha perso goffamente il pallone in area nel tentativo di fare un cross e il centrocampista olandese gli ha riso in faccia. Reijnders era stato protagonista in ...Episodio da moviola in Milan-Roma: Loftus-Cheek cade in area dopo un contatto con Kristensen, l’arbitro Guida non assegna il calcio di rigore e ...In occasione della sfida contro i giallorossi, il patron di RedBird e Zlatan si sono intrattenuti per diversi minuti con i giocatori ...