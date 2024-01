Milan-Roma 3-1 le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 14 gennaio 2024) . Scontro diretto per la Champions: Pioli vs Mourinho, com’è andata. Il programma domenicale del 20° turno si chiude con il posticipo tra, big match di giornata che vede opposti Pioli e Mourinho in una sfida dal sapore di Champions. I rossoneri, dopo lo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.