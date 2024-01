Milan | primo gol per Adli | rompe un digiuno di 805 giorni in campionato

Alessio Romagnoli , nel segno del numero 13 sulle spalle, lascia ildopo esserne stato il ... Due leaders: ilvanta un record assoluto di gol, tanto da essere l'attaccante più prolifico ......partita- Roma Squadra in casaSquadra avversaria Roma Fischio d'inizio di- Roma ...pallone per la Roma; Roma in campo per il riscaldamento I commenti dei tifosi sulla ...Prima gioia con il Milan per Yacine Adli, che sblocca la gara con la Roma (20ª giornata di Serie A) e si sblocca dopo un lungo digiuno: non segnava un gol.Sedicesima giornata, e prima di ritorno (sebbene a calendario asincrono) che continua a dare emozioni forti in Serie A 2023-2024. L'Olimpia Milano non si ferma, ma fa parecchia fatica. Ad ogni modo ti ...