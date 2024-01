Milan | Pioli | 'I fischi uno stimolo Theo e Leao una risorsa per la squadra'

(Di domenica 14 gennaio 2024) Stefano, allenatore del, ha parlato a Dazn prima della sfida con la Roma, match valido per la 20ª giornata di Serie A in programma...

(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus - Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano. ROMA (3 - 5 - 2): Svilar; Kristensen, Mancini,...Ecco le scelte complete die Mourinho :(4 - 3 - 3): Maignan, Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez, Loftus Cheek, Adli, Reijnders, Pulisic, Leao, Giroud ROMA (3 - 5 - 2): Svilar, ...Milan Roma, esordio da titolare in Serie A per Gabbia: le scelte di Pioli in difesa per la sfida di stasera contro i giallorossi Stefano Pioli conferma Matteo Gabbia da titolare al centro della difesa ...Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn prima della sfida con la Roma, match valido per la 20ª giornata di Serie A in programma alle 20.45 a.