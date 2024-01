Milan | Leao che succede? Il goal in Serie A manca da 113 giorni

(Di domenica 14 gennaio 2024), è crisi. Ilinda Settembre, 113ad oggi. La discontinuità della squadra passa anche dal portoghese. Rafaelabbiamo un problema. Dopo ilmercoledì in Coppa Italia contro l’Atalanta, che aveva illuso ildi poter raggiungere la semifinale della competizione contro la Fiorentina, è in campionato che il portoghese è atteso come leader e numero 10 della squadra. L’astinenza dache sta vivendoinA è qualcosa di davvero inspiegabile. Sì, perché Rafa non segna dallo scorso 23 Settembre (113ad oggi), quando con una sgasata delle sue decise il match casalingo contro l’Hellas Verona. Questo fu il terzo ...

... i due tecnici con le valigie pronte dovrebbero affidarsi a questi ventidue:( 4 - 2 - 3 - 1 ): Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Loftus - Cheek; Pulisic,, ..." Roma, le formazioni: Pioli torna al 4 - 2 - 3 - 1, Mou senza Dybala La parola passa al ... Gabbia, Kjaer e Hernandez in difesa, Reijnders e Adli a centrocampo, Pulisic, Loftus - Cheek e...Aspettative, grandi aspettative. Impossibile non averne, specialmente se si sta parlando di un giocatore della classe e della qualità di Rafael Leao. E soprattutto.Rafael Leao cerca il riscatto nella sfida di questa sera tra Milan e Roma: il portoghese non segna in campionato da 113 giorni Come riferito da Tuttosport, la gara di questa sera tra Milan e Roma sarà ...