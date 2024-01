Milan | esonero difficile per Pioli Ma se salta è pronto Abate

Milan - più che mai in bilico il futuro di Pioli : dimezzata la quota dell’esonero Non è stato un Natale tranquillo per il Milan e per Stefano Pioli, che è sempre più a rischio esonero. La partita contro... (calciomercato)

Milan - i bookie scommettono sull’esonero di Pioli : quote dimezzate Stefano Pioli è in bilico con la prossima partita contro il Sassuolo che suona come estremamente decisiva per il futuro prossimo del tecnico sulla ... (sportface)

Calcio : Milan - più che mai in bilico il futuro di Pioli - dimezzata la quota dell'esonero Milano, 27 dic. - (Adnkronos) - Non è stato un Natale tranquillo per il Milan e per Stefano Pioli, che è sempre più a rischio esonero. La partita ... (liberoquotidiano)