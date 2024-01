Milan | Buongiorno nel mirino | la strategia

... ilsembra intenzionato a investire ancora sulla difesa , tentando il grande colpo di gennaio. In cima alla lista dei desideri c'è sempre Alessandro, il centrale del Torino nel giro ......della prova di tutti i suoi giocatori ma in particolare di un elemento esperto comeBadelj. "... Un avversario comenon è semplice da affrontare. Parliamo di un difensore importante ...Il Napoli vuole mettere a segno nuovi colpi da affidare subito a Walter Mazzarri: ecco il colpo a sorpresa con l'intreccio con Buongiorno ...Mercato Milan: i rossoneri insistono per Buongiorno! Furlani ha quest’obiettivo. Le ULTIME sul difensore Il calciomercato rossonero insisterà per Buongiorno.