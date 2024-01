Mi sono data allo shopping online a rate | cosa rischio se non pago

(Di domenica 14 gennaio 2024) La stagione dei saldi è iniziata, ma per chi come me è abituato a comprarel’abbuffata di acquisti si è spostata sul web. I prezzi tagliati nonsolo nei negozi fisici ma anche sui vari siti di e-commerce, con offerte che coinvolgono un po' tutti i settori, spaziando dall'abbigliamento...

un IA optimist. Vedo luci e opportunità, più che ombre e rischi. Ci vorranno regole e paletti, ... "Era un nome nerd, oggi si chiamerebbe IA oscience". Studiava modelli di IA e machine ...Nel primo tempo i brianzoli nonquasi riusciti a toccare palla né a pensare,l'aggressività degli ospiti. Sembra tutto pronto per l'imminente Supercoppa, anche se Simone Inzaghi e i suoi ...La stagione dei saldi è iniziata, ma per chi come me è abituato a comprare online l’abbuffata di acquisti si è spostata sul web. I prezzi tagliati non sono solo nei negozi fisici ma anche sui vari ...PORDENONE - Ottantasei anni, soli. Lei cammina sostenendosi con il deambulatore, lui ormai non riesce più ad alzarsi dal letto. In queste condizioni anche la più semplice ...