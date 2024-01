Mezzo pianeta al voto | i rischi della disinformazione e l’urgenza di proteggere la democrazia

Leggi su bergamonews

(Di domenica 14 gennaio 2024) Il primo mese dell’anno rappresenta un’occasione per fermarsi e scrutare il futuro. Ci lasciamo alle spalle un 2023 incerto e sembra che anche le prospettive per il 2024 non siano eccessivamente rosee. Permangono motivi di grande incertezza e preoccupazione: la mancanza di un orizzonte di pace, la crisi climatica e il permanere di questioni irrisolte sul piano economico, su quello dei redditi, del costovita e il timore che il Covid, sebbene contenuto dalle vaccinazioni, si ripresenti, l’incapacità politica ad affrontare la questionemigrazione in senso umanitario. Seguendo il mio orientamento ideale continuo a credere che bisogna continuare a lottare per un futuro in cui ci sia un buon lavoro per tutti e una buona vita e personalmente continuo a sperare che sulle bandiere del sindacato compaia la scritta: unità. Fatta questa premessa ...