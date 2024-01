Mew e Matthew avvistati fuori da Amici 23 | ma sono Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

L'uscita di Mew e Matthew da Amici 23 continua a far discutere e una dichiarazione della sorella del cantante apre una nuova ipotesi. (comingsoon)

Amici 23, spoiler 14 gennaio : cosa succederà oggi pomeriggio? Il talent show di Maria De Filippi torna in onda con le precisazioni sull’abbandono di ... (blogtivvu)

Tutto pronto per la seconda puntata del 2024 di Amici , il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione. Nella giornata ... (europa.today)

Leggi anche Amici 23,lasciano: ecco perché La partenopea ha fatto coppia fissa con Denis Dosio fino a novembre 2022, per poi dichiarare ufficialmente di avere intenzione di prendere i ...Oggi ad Amici 23 , Maria De Filippi ha confermato chehanno lasciato il programma di Canale5 . Ma, se i fan speravano di poter avere più informazioni sul perché la coppia di cantanti ha preso questa decisione drastica, allora, resteranno ...Maria De Filippi ha finalmente parlato dell'abbandono di Mew e Matthew: il motivo dietro la sbrigativa spiegazione ...Dopo quattro mesi di scuola, i due allievi Matthew e Mew hanno lasciato il talent di Amici. Come annunciato in un comunicato comparso al… Leggi ...