Meteo Napoli | torna la pioggia | le previsioni per la nuova settimana

...avverse (forte vento), la tratta Nola - Scisciano è momentaneamente interrotta in attesa di verifica sulla linea aerea'. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città diusa ...Sull' A1 è chiuso il tratto Valdarno - Arezzo (direzione) da mezzanotte alle 6, sull' A7 ... Le previsioniDopo aver vissuto delle festività con clima piuttosto mite, è arrivato il vero ...Il Napoli ha superato la Salernitana con il punteggio di 2-1 grazie alle reti realizzate da Matteo Politano nel primo tempo e da Amir Rrahmani nel secondo. Filippo Inzaghi, al termine della gara ...La Gazzetta dello Sport ha analizzato la vittoria del Napoli con la Salernitana per 2-1: "Il Napoli ha vinto quasi per caso: un rigore dei tempi moderni (copyright Mourinho) nel recupero del primo tem ...