Mercato Juve | clamoroso sorpasso per Henderson | parti vicine

(Di domenica 14 gennaio 2024) Le ultime sul futuro di Jordan, centrocampista inglese ex Liverpool, nel mirino dellantus. I dettagli Arrivano clamorose novità sul futuro di Jordan. Il centrocampista inglese, attualmente in Arabia Saudita, sembrava infatti essere ad un passo dal trasferimento allantus. Nelle ultime ore però, come riportato da Voetbal International e confermato da Alfredo Pedullà, ci sarebbe stato ildell’Ajax. Il club olandese è infatti ad un passo dall’accordo sia con il giocatore che con l’Al-Ettifaq per il prestito di 1 anno e mezzo. Lanon sembra essere intenzionata a rilanciare oltre la prima offerta. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUS NEWS 24

, o in alternativa un'operazione "alla Henderson", avrebbe per la Juventus una doppia valenza. Da una parte consentirebbe al club bianconero di colmare la lacuna aperta in mediana dalle squalifiche di ...Henderson tra la Juventus e l'Ajax: sorpresa in arrivo per quello che potrebbe essere il prossimo colpo didei bianconeri. E' il nome del momento in ottica Juventus. Jordan Henderson , ex pupillo di Jurgen Klopp nel Liverpool.Come riferisce Gazzetta, Henderson, il nome nuovo. Proposto in prestito per un anno e mezzo Ma c’è pure l’Ajax. L’inglese vuole lasciare l’Arabia, però serve il sì dell’Al Ettifaq. L’offerta: ingaggio ...Sara Gama, tramite X, ha commentato la vittoria della Juventus Women contro il Milan: "Altri tre punti importanti per iniziare al meglio anche in campionato questo 2024", ha scritto ...