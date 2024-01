Melaverde | puntata oggi 14 gennaio 2024 | Alpe Cimbra e Parco Nazionale d’Abruzzo | Lazio e Molise | info streaming

(Di domenica 14 gennaio 2024) Poco prima di mezzogiorno,ci terrà compagnia su Canale 5, insieme ai due padroni di casa Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. La storica trasmissione itinerante andrà alla scoperta di prodotti, luoghi, mestieri e storie dall’Italia e non solo. Dove ci condurrannoEllen e Vincenzo? Ecco di seguito le anticipazioni della nuovadi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

C’è grande attesa per la nuova edizione di Melaverde , ma anche oggi , 24 dicembre , in occasione della vigilia di Natale, la storica e longeva ... (blogtivvu)

Melaverde ci attende anche oggi , domenica 7 gennaio 2024 , per la prima puntata del nuovo anno in versione editing. In attesa della nuova stagione, ... (blogtivvu)

Dove ci condurranno oggi Ellen e Vincenzo Ecco di seguito le anticipazioni della nuovadidel 14 gennaio 2024., ladi oggi 14 gennaio 2024 E' un uovo come tutti ..., ladi oggi 7 gennaio 2024ci parlerà di Prosciutto Crudo e per far questo raggiungerà l'Emilia , la capitale di questa grande eccellenza, dove insieme Daniele, maestro ...Melaverde 14 gennaio. Nel corso della puntata è raccontato un allevamento di galline Aruacana, razza originaria del Sud America.Vera Gemma sarà tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 7 gennaio su Canale 5. L'attrice, 53 anni, si racconta nel salotto di Silvia Toffanin a partire dal suo film Vera, che… Leggi ...