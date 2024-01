Mazzarri è stato stato allenatore vero Corbo

(Di domenica 14 gennaio 2024) Una boccata d’ossigeno. Che di questi tempi vale oro. La realtà va sempre tenuta in considerazione. E oggi non si può essere schizzinosi nel giudizio sul Napoli che è una squadra e un club che da mesi navigano a vista. La boccata d’ossigeno arriva al minuto 96 di Napoli-Salernitana. Si era sull’1-1. Il Napoli ci stava anche provando, a modo suo, ovviamente confusionario. Ma ci stava provando. Poi, su un pallone vagante in area, si sono scontrati il portiere Ochoa e il difensore Fazio, Rrahmani ne ha approfittato e ha segnato. Almeno il Napoli è tornato a vincere. Certo ha battuto l’ultima in classifica ma questa era l’avversaria. Dopo la vittoriasu Repubblica scrive un piccolo elogio diL’elogio di“L’immagine dà l’esasperazione di un Napoli teso davanti all’ennesimo ultimatum. L’ha superato con l’energia del ...

Poi devi iniziare la cura vera che debelli il virus, ma probabilmente(in attesa di ... C'è bisogno di avere rispetto per la Salernitana, sonoammonito e verrà squalificato per non aver ...Questo per il momento ha portato in eredità il secondonapoletano, perché a livello di ... Il ritiro èutile perché ho visto lo spirito giusto" ha commentato l'allenatore. Smentito in ...Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha espresso grande soddisfazione dopo la recente vittoria della sua squadra contro la Salernitana. Questa vittoria ha segnato un momento di svolta per il Napoli ...'E' stata la vittoria del gruppo'. Walter Mazzarri esprime la sua soddisfazione dopo il successo del Napoli sulla Salernitana. 'Oggi ho rivisto lo spirito giusto dei ragazzi, il ritiro è ...