Matteo Berrettini si ritira dagli Australian Open

... la scalata inizia dagli Australian Open Il ritiro diper infortunio L'altra faccia della medaglia per l'Italia agli Australian Open è il ritiro di. Non inizia bene il ...Continua, invece, il momento no di. E' ufficiale il suo ritiro dagli Australian Open per un infortunio al piede destro. Ne ha dato notizia l'organizzazione del torneo. Il tennista ...La situazione è davvero complicatissima. Una settimana fa Matteo Berrettini, con cauto ottimismo, è volato in Australia per provare a tornare in campo e testare la condizione fisica nel primo grande ...Matteo Berrettini ha dato malinconicamente forfait dagli Australian Open 2024: evidentemente le sensazioni non sono ancora delle migliori dopo gli allenamenti svolti in questi giorni a Melbourne Park ...