Matteo Berrettini | è un vero dramma | ufficiale | che batosta per l’azzurro

(Di domenica 14 gennaio 2024) Non c’è pace per il tennista azzurro: l’ex numero 6 del mondo dovrà dare forfait anche agli Australian Open. Dopo la prima settimana di qualificazioni, questa domenica ha preso il via ufficialmente il primo dei quattro slam annuali di tennis, gli Australian Open. Jannik Sinner,Arnaldi, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli gli italiani presenti al torneo, con occhi puntati principalmente sui primi due: l’altoatesino, numero 4 del ranking, proverà ad arrivare fino in fondo nella competizione, ma sul suo cammino potrà esserci l’insidia Djokovic. Per, invece, sarà importante ritrovare una forma fisica, dopo un lungo calvario di infortuni: l’ex numero 6 del ranking aveva raggiunto nel 2022 la semifinale del torneo, fermandosi solo davanti ...

Matteo Berrettini non prenderà parte agli Australian Open 2024. Ancora non è arrivato alcun comunicato ufficiale, ma sull’ordine di gioco sul sito ... (oasport)

Matteo Berrettini si è ritira to d agli Australian Open per un infortunio al piede destro . Ne ha dato notizia l’organizzazione del torneo. Il tennista ... (feedpress.me)

Per Matteo Berrettini l’ inizio 2024 è da dimenticare . Il romano, infatti, ha dato forfait anche agli Australian Open (il terzo in poche settimane ... (notizie)

... la scalata inizia dagli Australian Open Il ritiro diper infortunio L'altra faccia della medaglia per l'Italia agli Australian Open è il ritiro di. Non inizia bene il ...Continua, invece, il momento no di. E' ufficiale il suo ritiro dagli Australian Open per un infortunio al piede destro. Ne ha dato notizia l'organizzazione del torneo. Il tennista ...Matteo Berrettini ha dato malinconicamente forfait dagli Australian Open 2024: evidentemente le sensazioni non sono ancora delle migliori dopo gli allenamenti svolti in questi giorni a Melbourne Park ...Il tennista azzurro costretto a dare forfait all'ultimo minuto ...