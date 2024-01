Matrimonio a Pistoia | crolla il pavimento | almeno 30 i feriti 5 gravi «Coinvolti anche bambini»

(Di domenica 14 gennaio 2024) Un solaio di un ristorante adove era in corso il ricevimento per unto: cinque persone in codice rosso sono state portate negli ospedali. Inizialmente il bilancio...

Un solaio di un ristorante a Pistoia dove era in corso il ricevimento per un Matrimonio è crolla to: cinque persone in codice rosso sono state portate ... (ilmessaggero)

Un solaio di un ristorante a Pistoia dove era in corso il ricevimento per un Matrimonio è crolla to: cinque persone in codice rosso sono state portate ... (ilmessaggero)

Un solaio di un ristorante a Pistoia dove era in corso il ricevimento per un Matrimonio è crolla to: cinque persone in codice rosso sono state portate ... (ilmessaggero)

Articolo in aggiornamento Crolla il solaio di un ex convento, quello di Giaccherino, durante une il bilancio è di 60 feriti, di cui 5 sono gravi. Il tutto è accaduto nel pomeriggio. Sul posto i vigili del fuoco e per soccorrere i feriti sono arrivate sette ambulanze. Sono ......fuoco sono intervenuti presso un ristorante didove è crollato il pavimento di un solaio all'ex Convento di Giaccherino, in località Pontelungo: era in corso il ricevimento per un. ...Sei colpi sparati in piena notte da una macchina in corsa nell'estrema periferia sud est di Roma. Due proiettili che hanno centrato in pieno ...Erano tutti invitati alla festa di un matrimonio, stavano ballando quando all'improvviso è venuta giù una parte del pavimento dell’ex convento Giaccherino adibito a locale per le feste, in località ...