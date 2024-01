Marelli mai contento | «Monza-Inter | su Frattesi mai rigore! Uno c’è»

(Di domenica 14 gennaio 2024) L’si è imposta 5-1 sul campo delcon le doppiette di Lautaro Martinez e Calhanoglu e la rete di Thuram. Il match ha fornito diversi spunti da moviola, con ben tre rigori assegnati: uno ai brianzoli e gli altri due ai nerazzurri. Secondo Luca, ex arbitro e moviolista di DAZN, ne andava fischiato solo uno ARBITRAGGIO DELUDENTE – L’di Simone Inzaghi è scesa in campo adove si è imposta con ben cinque gol. Lucaanalizza i principali episodi arbitrali, in particolare i tre rigori fischiati: «Nonostante il 5-1 finale l’arbitraggio non ha convinto. Su tre rigori secondo me andava fischiato uno solo. Il primo rigore, assegnato all’, è quello più netto: da sottolineare che il VAR ci ha messo un po’ a richiamare l’arbitro che poi ha ...

...si sono tirati indietro spinti dal desiderio di regalare un Natale dignitoso a chi non potrebbe... mentre per la Provincia: Ogni Dì di Agostoni (Mariano Comense),Simone (Cantù), Il Fornaio ...'Tra qualche ora sapremo se per laci sono dei 'compratori' che non siano più solo degli '... c'è ancora tanto lavoro da fare, ma questo non ci haspaventato'. Intanto davanti ai cancelli ...L'ex arbitro ed esperto di moviola Luca Marelli ha analizzato gli episodi di Napoli-Salernitana ai microfoni di Dazn.Sul gol decisivo di Rrahmani allo scadere: “C’è stato uno scontro in area, dalla dinamica sembrava esserci una irregolarità ma c’è stato uno scontro tra Fazio e Ochoa e per quanto riguarda ...