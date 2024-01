Mar Rosso | Tajani “Non abbiamo ricevuto alcuna pressione”

Leggi su iltempo

(Di domenica 14 gennaio 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Nessuna. Noisottoscritto la dichiarazione politica sulla sicurezza nel Mar– che è la più importante, e che la Francia ad esempio non ha firmato -, ma nonsottoscritto quella sugli interventi armati offensivi: una scelta da una parte obbligata, visto che ci vorrebbe prima un passaggio parlamentare, secondo la nostra Costituzione; dall'altro frutto di una convinzione politica, condivisa sia con il presidente del Consiglio, con il ministro Crosetto e con le nostre forze armate: c'è il rischio di un'escalation che vogliamo assolutamente evitare”. Lo dice in una intervista a “Il Corriere della Sera “il vicepremier e ministro degli Esteri Antoniosmentendo pressioni per la partecipazione dell'Italia all'offensiva militare di Stati Uniti e Gran ...