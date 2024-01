Mar Rosso | offensiva contro Houthi | Tajani svela ruolo dell’Italia

Leggi su cityrumors

(Di domenica 14 gennaio 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato al ‘Corriere della Sera’ è intervenuto il vicepremier e ministro degli Esteri, AntonioIn merito agli ultimi attacchi che portano la firma degli Stati Uniti D’America, nello Yemen,i ribelli sciiti filo-iranianiha preso la parola Antonio. Il vicepremier ne ha discusso in una lunga intervista al ‘Corriere della Sera‘ in cui ha voluto fare il punto della situazione. Tanto è vero che ci ha tenuto a precisare: “L’Italia non ha subito nessuna pressione per partecipare all’militare di USA e Gb, ma abbiamo firmato una dichiarazione politica sulla sicurezza nel Mar“. Il vicepremier Antonio(Ansa Foto) Cityrumors.itUn discorso che ha continuato in questo modo: “Non abbiamo ...