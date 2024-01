Mao docet? Il futuro di Taiwan oltre le elezioni visto da Fardella

Leggi su formiche

(Di domenica 14 gennaio 2024) Flashback. Nel luglio del 1958 truppe americane e inglesi intervennero in Libano e Iraq per sedare delle rivolte contro regimi amici. Qualche giorno dopo Mao Zedong decise di iniziare a bombardare le isolette più prossime alla costa cinese, controllate dal regime nazionalista a, per “supportare la lotta antimperialista degli arabi”. Mao riteneva che il bombardamento diavrebbe sorpreso gli imperialisti e rafforzato il supporto degli arabi, africani e asiatici a favore di Pechino. Sebbene la crescita della tensione internazionale non era certamente benvenuta da parte di Mao, come ha scritto nelle sue memorie Wu Lengxi (l’allora capo dell’agenzia di stampo a Xinhua), Mao ritenne che questa tensione si poteva utilizzare in modo efficace per rafforzare il fronte antimperialista e convincere i popoli a lottare contro gli americani. Wu scrive ...