Manchester United - Tottenham 2 - 2 | gol e highlights

Gli highlights del 2 - 2 trae Tottenham, con i Red Devils ripresi due volte: a Hojlund risponde Richarlison, a Rashford l'ex Juve ...Cavalcando l'onda dell'entusiasmo dall'Inghilterra riportano l'interesse del, che proprio in quel reparto ha necessità di un calciatore di peso specifico come Benzema. Il tutto ...Primi minuti in Premier League per Radu Dragusin, ex difensore di proprietà della Juventus che ha esordito con il Tottenham nel 2-2 in casa dello United. Entrato nel finale di gara, il rumeno ha ...Quattro gol e grande spettacolo nel secondo match domenicale valido per la ventunesima giornata di Premier League. Il Manchester United passa due volte in vantaggio, con Hojlund e Rashford, ma viene r ...