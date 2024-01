Manchester United | Hannibal Mejbri va al Siviglia

(Inghilterra) - Il 2024 in Premier League die Tottenham si apre con un pareggio ad Old Trafford nel big match del 21° turno. Un punto a testa per Ten Hag e Postecoglou al termine di una gara molto combattuta terminata 2 - 2 ...All'Old Trafford finisce 2 - 2 il big match domenicale della ventunesima giornata di Premier League trae Tottenham. Dopo solamente 3 minuti è Hojlund a sbloccare il risultato, smarcandosi in area sul sinistro dopo un'azione ben avviata da Onana c he ha fatto scattare il contropiede ...Radu Dragusin e il Tottenham: il "matrimonio" tra il romeno e gli Spurs comincia a Old Trafford. Il difensore romeno classe 2002, arrivato proprio in settimana dal Genoa, ha fatto il suo esordio con ...Il Siviglia piazza il colpo a centrocampo: come riferito da Fabrizio Romano, è fatta per l`arrivo di Hannibal Mejbri dal Manchester United. Gli andalusi hanno.