Magull | «Guarino importante per il mio arrivo all’Inter Sono pronta!»

(Di domenica 14 gennaio 2024) Lina, appena approdataWomen, si racconta ai canali di Inter TV. Di seguito l’opinione della centrocampista sull’allenatrice, sulla Serie A e sul club nerazzurro. GRANDE SFIDA – Linaesprime le proprie aspettative sulla nuova avventura con l’Inter Women: «Avevo già avuto modo di parlare con Rita. É moltoessere allineati con l’allenatore. Lei ha molta esperienza e ha raggiunto molti traguardi importanti, sia come guida tecnica che come giocatrice. Sappiamo entrambe quanto siavincere e ottenere ottimi risultati come squadra. Sicuramente vorrò imparare da lei e a mia volta poterle dare alcuni consigli, è una cosa che si fa in Germania. Per me sicuramente si tratta di una grande sfida perché è la prima volta ...