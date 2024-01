Madre e figlio di 8 anni bloccati sul ghiaccio in montagna | arrivano i soccorsi

(Di domenica 14 gennaio 2024) Cusio. Una donna di 36e ildi 8sono rimastiinnel tardo pomeriggio di sabato (13 gennaio) a Cusio, nella zona del Monte Avaro, in Val Brembana. La richiesta di soccorso è partita intorno alle 17: i due escursionisti si sono trovati in difficoltà lungo il sentiero ghiacciato. Sono stati raggiunti da nove i tecnici del Soccorso Alpino, insieme ai Vigili del fuoco: dopo essersi accertati che erano illesi, li hanno accompagnati a valle. L’intervento è finito poco prima delle 19:30, con il rientro delle squadre. La VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino è stata impegnata anche in tarda mattinata, per un uomo infortunato mentre stava praticando sci d’alpinismo nella zona di Foppolo. Sul posto l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza; a ...

