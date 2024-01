Lucus a lucendo A proposito di Carlo Levi – Anteprima internazionale a New York per il Giorno della memoria

(Di domenica 14 gennaio 2024) 23 gennaio 2023 h18.30 c/o Hunter College Ida K. Lang Recital Hall di Newa Newper. Adidi Alessandra Lancellotti e Enrico Masi nel programma organizzato in occasione delorganizzato dal Centro PrimoSarà. Adidi Alessandra Lancellotti e Enrico Masi a inaugurare gli appuntamenti organizzati dal Centro Primodi Newin occasione del. Il ...

Sarà ". A proposito di Carlo Levi " di Alessandra Lancellotti e Enrico Masi a inaugurare gli appuntamenti organizzati dal Centro Primo Levi di New York in occasione del Giorno della Memoria. ...Sì, i giovani registi Alessandra Lancellotti ed Enrico Masi sono al lavoro per dedicargli un film che seguirà il loro bellissimo. A proposito di Carlo Levi (2019), quasi mezzo secolo ...La città è deserta, tira un vento freddo. Lo scoppio dei petardi si mescola con la pioggia di droni Shahed iraniani: in questo primo giorno dell'anno ne sono stati lanciati 90 ...