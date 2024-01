Lucidamente | Napoli | una vittoria all’ultimo respiro

(Di domenica 14 gennaio 2024) Lacon la Salernitana Sono passati poche ore dall’ultimadel, il goldi Rrahmani ha evitato la contestazione dei tifosi. Gli azzurri sono scesi in campo al Maradona, dopo l’inguardabile prestazione nella sconfitta con il Torino. Chi si aspettava di vedere unsubito in palla e voglioso di rifarsi è rimasto deluso. Si è assistito a un match a senso unico, con la Salernitana tutta rinchiusa in difesa pronta a ripartire in contropiede. Gli azzurri hanno prodotto un possesso palla lento e sterile, favorendo la difesa ad oltranza dei granata. Quando poi Candreva si è inventato il gol col classico tiro “della domenica”, al Maradona sono comparsi i fantasmi delle precedenti sconfitte e, soprattutto, sono riemersi i malumori dagli spalti. ...

Per aver cambiato la storia di, pensando, preparando e mandando in scena la più ... Per il più completo, dettagliato ecritico lavoro di ricerca sugli investimenti sauditi nello sport,...Per aver cambiato la storia di, pensando, preparando e mandando in scena la più ... Per il più completo, dettagliato ecritico lavoro di ricerca sugli investimenti sauditi nello sport,...Un 1-3 davanti al quale l’Inter non si scompone e lucidamente va a riprendere campo, con il neo entrato Frattesi steso in area da Akpa Akpro: altro rigore per i nerazzurri stavolta messo a segno da ...La Salernitana lotta e si ricompatta ma non basta per portare via punti alla Juventus che ribalta la sfida (grazie soprattutto all'espulsione di Maggiore) e porta i tre punti a casa con il gol ...