Luana a C’è Posta rifiutata dalla madre perché lesbica | “Ti faccio guarire”

Leggi su biccy

(Di domenica 14 gennaio 2024) Dopo la storia di un regalo e di un figlio che ha interrotto i rapporti con lasi è rifatta una vita con un altro uomo, nella prima puntata di C’èper Te Maria De Filippi ha accolto, ripudiatamamma che non accetta che lei stia con una donna. Dopo aver scoperto dell’omosessualità della figlia, Rosa le ha detto: “Stai con me qui e vedrai che posso guarirti“. “Questa è la storia di un amore che non piace ad una mamma.chiamanel 2022 ha detto alla mamma che amava Damilca e sua mamma si è messa a piangere, ha urlato e detto che lei le faceva schifo, che questa cosa non poteva esistere e che Damilca la manipolava. Lei ama Damilca, ma anche la. Il giorno del compleanno della, questa ...